Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг. ВІДЕО+ФОТО

У Запорізькій області поліцейський отримав перелом обох ніг у результаті наїзду нетверезого водія. Травми отримала 13-річна пасажирка автомобіля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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31 серпня близько 11 години ранку у середмісті селища міського типу Михайлівка співробітники сектору реагування патрульної поліції відділу № 3 Василівського районного управління поліції зупинили автомобіль "Мазда" за порушення правил дорожнього руху.

При перевірці документів, працівники сектору реагування патрульної поліції встановили, що за кермом перебуває місцевий житель 1950 року народження з явними ознаками алкогольного сп’яніння. В салоні автівки також знаходилась 13-річна пасажирка.

Співробітники поліції запропонували водієві пройти освідування в медичному закладі, проте він категорично відмовився, зачинився в салоні, завів двигун та скерував транспортний засіб на поліцейського. Внаслідок старший сержант поліції опинився на капоті іномарки. Однак це не зупинило водія і він продовжував набирати швидкість. "Мазда" проїхала майже 5 км на великій швидкості і зупинилася, коли скоїла зіткнення з деревом.

В результаті співробітник поліції отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переламу обох ніг. Крім того, у неповнолітньої пасажирки діагностовано струс головного мозку середнього ступеню тяжкості.

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За результатами дій порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Крім цього, відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. За скоєння цього особливо тяжкого злочину передбачене позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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