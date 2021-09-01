На під'їзній дорозі до Миколаєва стартував капітальний ремонт. ФОТО
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Відрізок траси I категорії має протяжність трохи більше 3 кілометрів. Ділянка капітального ремонту простягається від повороту на об'їзну міста Миколаєва до Тернівської кільцевої розв'язки", - йдеться в повідомленні.
Зараз шляховики в рамках президентської програми "Велике будівництво" займаються підготовчими роботами - фрезерують зношене асфальтобетонне покриття та розбирають прикрайкові плити в напрямку міста.
Рух транспорту здійснюється по одній смузі.
Після ремонту нове покриття буде здатне витримувати значні навантаження, яких щодня зазнає ця ділянка дороги через інтенсивний трафік фур.
Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.