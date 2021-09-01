Глава ОАСК Вовк, який судиться з Україною, зустрічався з чоловіком судді ЄСПЛ Логвинським. Сам екснардеп каже, що розмовляв як адвокат. ФОТО (оновлено)

Учора, 1 вересня, низка ЗМІ опублікували новину про те, що голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ексдепутат від "Народного Фронту" Георгій Логвинський зустрічалися в одному з київських ресторанів.

Зокрема, проєкт Prosud опублікував у Facebook фото з ресторану, передає Цензор.НЕТ. На фотографії видно, що Вовк і Логвинський про щось розмовляють.

Цензор.НЕТ публікує скрин цієї новини:

Своєю чергою Георгій Логвинський, коментуючи цю публікацію, заявив Цензор.НЕТ таке: "Мене обурив сам факт подачі матеріалу, де прямо говориться про те, що хтось може просто так зустрітися і в такій розмові "повирішувати" якісь справи в ЄСПЛ. Журналіст що, натякає на корупцію в ЄСПЛ? Такі звинувачення навряд чи підірвуть авторитет ЄСПЛ, як комусь могло здатися, а от Україну, вчергове ганьблять Україну. Для мене дивно, що люди, які вважають себе захисниками національних інтересів, цього не розуміють. Це перше. Друге в цій історії. Чомусь, навівши деякі мої регалії, видання забуло, що я є адвокатом: був до парламенту, під час парламенту і після парламенту. Це моє право і мій професійний обов'язок - надавати правову допомогу і захищати осіб. У зв'язку з цим якось дивно звучить питання, чому адвокат зустрічається з особою, яка є учасником кримінального процесу".

"На жаль, коли пишуть про мене як про фігуранта, забувають один дуже важливий факт, що я фігурантом кримінального провадження якраз і не є. Навпаки - вперше в історії існування ЄСПЛ Суд, який не тільки може, а й зобов'язаний зняти імунітет, якщо такий заважає правосуддю, відмовився його знімати. При цьому ЄСПЛ встановив грубі порушення міжнародних зобов'язань України в ході слідства, зафіксувавши тиск на учасників процесу, незаконні слідчі дії, використання неприпустимих доказів. Це рішення було ухвалено вперше за 60 із гаком років усім складом суду, 46 суддів голосували за нього, що ще раз вдарило по іміджу України як країни, в якій не існує права", - зазначив адвокат.

"Мені доводиться захищати права людини, чим я займаюся 20 років. У межах цієї діяльності я буду і далі фіксувати грубі порушення правоохоронців. А будь-які їхні спроби отримати ту чи іншу інформацію, яку мені повідомили мої підзахисні, є ще одним доказом неправомірного втручання в діяльність адвоката, і порушення моїх прав, що вже повторно розглядається в ЄСПЛ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми уважно проаналізуємо рішення ЄСПЛ, - НАБУ про рішення Європейського суду щодо Логвинського

"У статті робиться якийсь дивний висновок, що рішення адмінсуду може зупинити процедури ЄСПЛ і ПАРЄ. Це приблизно, як якщо б Печерський суд міг зупинити кругообіг води в природі. Це теж якесь викривлене сприйняття дійсності і міжнародно-правових процедур. З моменту передачі документів до Парламентської Асамблеї жодний суд: ні адміністративний, ні Печерський, ні Верховний, - вже не зможе зупинити процедуру, яка приймається виключно ПАРЄ або ЄСПЛ. Тому ні Вовк не впливає на ці процеси, ні заєць, ні крокодил", - додав Логвинський.

"Я особисто не беру участі в будь-яких справах, які розглядає адміністративний суд. Мої підзахисні, які часто є політиками, включно з парламентарями чинної і минулої влади, членами Кабміну, іншими відомими особами, за захистом в адмінсуді до мене не зверталися, жодних справ я там не веду. Відповідно, тут не може бути ніякого конфлікту інтересів. Інформація ж у статті викручена прямо навпаки. За старою радянською звичкою перекрутили всі факти, зробивши конспірологічні висновки, що захоплюють дух. Питання: навіщо? - риторичне", - резюмував він.

Тим часом у Центрі протидії корупції обурилися тим фактом, що влада зволікає з ліквідацією ОАСК.

"Тим часом у влади вже п'ятий місяць поспіль не доходять руки до ліквідації суду Вовка. Попри те, що більшість громадян, як свідчать результати опитування, виступають за ліквідацію ОАСК", - додають в ЦПК.

Читайте також: Суд продовжив арешт брата судді Вовка Зонтова і зменшив заставу до 21,56 млн грн