Висунув язика: прессекретаря президента Никифорова розкритикували за пустотливе фото з Вашингтона. ФОТО
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Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров опублікував в соцмережах грайливе фото з американської столиці.
Фото опубліковано в Instagram прессекретаря, повідомляє Цензор.НЕТ.
Никифоров запостив дві фотографії: на одній він задумливо дивиться у далечінь, на інший з висунутим язиком вдає, що "тримає" Монумент Вашингтона. "1 чи 2?" - запропонував він підписникам вибрати.
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Коментарі виявилися переважно негативними.
"Дядя, ты дурак? Это смешно?", "Ляяяяяя, ты клоунидзе", "Я думала, это, может, фотошоп какой-то. Но нит. Какой позор сейчас представляет Украину на высшем уровне", "Испанский стыд", - пишуть коментатори.
Знайшлися й ті, хто підтримав веселий настрій Никифорова: вони ставлять усміхнені смайлики і пропонують залишити другу фотографію.