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Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ. ФОТОрепортаж

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В рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На честь приїзду глави Української держави будівля мерії міста Сан-Франциско з ініціативи влади штату підсвітили кольорами українського прапора. Це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.

Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ 01
Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ 02
Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ 03

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Дурне поїхало в турне? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3104
  • violator
    умным и честным Зелю считают только его недалекие избиратели . насекомые и иные низшие формы жизни . совпадение господа зебобики ? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 163
  • Andy Tiger
    там ближче до Мексики, ціни на кокс нижчі
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