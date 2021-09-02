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П'ятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

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Між селом Данчиміст і містом Костопіль повністю відремонтували 5-км ділянку дороги, яка є частиною траси державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів.

Про це повідомляє в Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це зовсім інший, новий підхід до робіт. Якщо у 2017-2018 роках в області робилися ремонти шляхом заміни лише верхнього шару, то сьогодні ми реконструюємо основу. Вона зроблена з органо-мінеральної суміші. Далі йде нижній шар – крупнозернистий асфальт та верхній – щебенево-мастичний асфальтобетон", - підкреслив голова ОДА.

За словами Коваля, така технологія робить дорожнє полотно більш стійким.

Дорожники, за даними Рівненської ОДА, облаштували також пішохідні доріжки і тротуари, автобусні зупинки, дорожні знаки, поручневе і бар'єрне огородження, світлові опори, освітлення, розмітку та капітально відремонтували міст (км 112 + 623).

Вартість ремонту ділянки становить понад 120 млн гривень.

Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.

Пятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА 01
Пятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА 02
Пятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА 03

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Давычо, вот именно при зеприденте и начали? А мне вот напремер вспоминаецца, что ремонт под Броварами на котором терь гордо висят таблички "велике крадивництво" ещё при Гройсмане начат был. Годом ранее одесскую в районе Жашкова делать начали - и там терь тоже "вялике крадивництво" висит.

    Пиарицца стали на дорогах дохрена - это факт, да.
  • Yuriy Smith
    у меня у соседки теть Вали корова разродилась и вот тебе - БЫЧОК!
    ура, это достойно новости тут - не ну а чо - совершенно такая же новость - строитель построил дом, или служитель отслужил месяц или поп отпел покойника, или продавец продал Васе бытылку.
  • Yuriy Smith
    "Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА. Источник: https://censor.net/ru/p3285896\\\\\\\\\\\\\\\\\\

    и вот это дороже получилось чем на Байденщине строят бетонные шоссе.
    (мммм, этот хруст свежих купюр в чемодане Главаря ОГА, ага))))
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