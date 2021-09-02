Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено на околиці Мар'їнки, - ООС. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Держприкордонслужби України зі складу Об'єднаних сил виявили схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Схрон з боєприпасами виявили оперативні підрозділи 11-го прикордонного загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

В рамках відкритого кримінального провадження, спільна міжвідомча група у складі прикордонників та співробітників Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил в закинутій будівлі на околиці Мар’їнки Донецької області виявила приховане місце зберігання військових засобів ураження.

"Зі сховку правоохоронці вилучили понад 1700 набоїв різних калібрів, в тому числі великокаліберних, понад 30 гранат різних типів, 3 снаряди до гармати калібру 30 мм, підривачі та запал до гранат", - випливає з повідомлення.

Наголошується також, що виявлені військові засоби ураження встановленим порядком вилучені представниками Служби безпеки України. Продовжуються заходи зі встановлення осіб причетних до облаштування небезпечного сховку.

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