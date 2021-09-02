Зеленський провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США. ФОТОрепортаж

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський відзначив дієву двопартійну й двопалатну підтримку в Конгресі США, яка є важливою основою стратегічного партнерства та базується на спільних цінностях і довгострокових інтересах.

"Ми продовжуємо відстоювати спільні зі Сполученими Штатами демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень", – сказав він.

Глава держави запропонував американській стороні долучитися до реалізації презентованого ним у Вашингтоні Плану трансформації української економіки.

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Володимир Зеленський також ознайомив представників Конгресу з реформами, що впроваджуються в Україні.

"Ми робимо рішучі кроки для прискорення реальної трансформації України та маємо чіткий план втілення пріоритетів, включно з антикорупційною політикою та судовою реформою", – наголосив Глава держави.

Значну увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації навколо України та в регіоні, ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

Окремою темою для діалогу стала безпекова проблематика, пов’язана з реалізацією Росією проекту "Північний потік – 2".

"Санкційний тиск на цей проект має бути збережений. Лише санкції США щодо "Північного потоку – 2" можуть стимулювати РФ до домовленостей та їх дотримання", – переконаний Володимир Зеленський.

Президент також висловив зацікавленість України у розширенні співпраці зі Сполученими Штатами в освітній сфері. Також він подякував американській стороні за лікування та реабілітацію українських військових і зауважив, що розраховує на підтримку США у створенні мережі лікувально-реабілітаційних центрів для військових в Україні.

Крім того, під час розмови сторони обговорили події в Афганістані й кроки, які здійснюють Україна та Сполучені Штати Америки для евакуації своїх громадян із цієї країни.

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