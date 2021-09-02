Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора. ВІДЕО+ФОТО
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Вантажний автомобіль пошкодив новий фонтан на Арсенальній площі, який мер Києва Віталій Кличко відкрив 1 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда".
Як видно з фото і відео, вантажівка, ймовірно, намагалася проїхати через фонтан, але пошкодила плитку і частково провалилася під землю.
За словами керівника пресслужби КМДА Катерини Баранової, в мерії знають про пошкодження фонтану і зараз перебувають на зв'язку з РДА. Докладні коментарі вона пообіцяла надати пізніше.
Прессекретар районної поліції Оксана Тищенко повідомила, що у них зафіксовано звернення про аварію на Арсенальній площі, на місце виїхали правоохоронці.
Правову кваліфікацію події нададуть пізніше.