Розтрата 5 млн гривень на розчищенні струмка: Прокуратура провела обшуки на КП "Плесо". ФОТО

У приміщеннях київського комунального підприємства "Плесо" пройшли низка обшуків за фактом розтрати 5 млн грн коштів місцевого бюджету його посадовими особами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Встановлено, що за результатами проведення публічних торгів компанія-переможець взяла на себе обов’язок з виконання робіт по розчищенню струмка Вершинка в Солом’янському районі міста Києва. Роботи нібито проводилися з 02.12.2020 по 01.01.2021 та коштували місцевому бюджету майже 5 млн грн, які сплачені підрядній організації у повному обсязі. У березні 2021 рокі під час огляду струмка Вершинка та прилеглої території встановлено відсутність виконання будь-яких робіт.

У ході обшуку на комунальному підприємстві "Плесо" виявлені та вилучені копії актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному тендеру, підроблену ухвалу про проведення виїмки необхідних слідству документів, які приховувалися комунальним підприємством на момент виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

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Крім того, слідство зафіксувало відсутність підрядної організації за місцем реєстрації, що може свідчити про фіктивне характер взаємин суб'єкта підприємницької діяльності та комунального підприємства.

Зараз вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального злочину, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст.191 Кримінального кодексу України.