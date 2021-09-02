Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для "ЛДНР" і окупантів у Криму, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Розслідуванням встановлено, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ.
У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України.
Серед "архівів" агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо.
"Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победы нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".
За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ.
Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи.
Слідчі дії тривають.