Найстарішу гімназію Дніпра повністю реконструювали, - ОДА. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.
Зазначається, що від старої гімназії залишилися тільки стіни, в усьому іншому - це повністю новий навчальний заклад.
В рамках президентської програми "Велике будівництво" все приміщення навчального закладу були максимально модернізовані, а класи і прилегла територія - обладнані новою технікою.
Зокрема, в гімназії обладнали "розумну" систему відеоспостереження, що розпізнає обличчя і номери автомобілів. Двоповерховий харчоблок забезпечений спеціальним вантажним підйомником, що доставляють продукти з комор і робочих приміщень в їдальню. У зоні кухні обладнані потужні витяжки та професійні плити.
Прилегла територія була озеленена. Гімназія отримала також новий спортивний майданчик, оснащений відповідно до сучасних стандартів.
"Тепер це сучасний європейський об'єкт. Програма "Велике будівництво" рухається вперед. Дніпропетровщина дуже активний її учасник. В області реалізується більш як 20 інфраструктурних проектів", - зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, кардинальні зміни відбуваються і в інших навчальних закладах області.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що програма "Велике будівництво" дозволила зберегти близько 200 тисяч робочих місць під час пандемії коронавірусу.