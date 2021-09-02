Найстарішу гімназію Дніпра повністю реконструювали, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Дніпрі повністю реконструювали будівлю гімназії №33. Вона була побудована ще в 1865 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА.

Зазначається, що від старої гімназії залишилися тільки стіни, в усьому іншому - це повністю новий навчальний заклад.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" все приміщення навчального закладу були максимально модернізовані, а класи і прилегла територія - обладнані новою технікою.

Зокрема, в гімназії обладнали "розумну" систему відеоспостереження, що розпізнає обличчя і номери автомобілів. Двоповерховий харчоблок забезпечений спеціальним вантажним підйомником, що доставляють продукти з комор і робочих приміщень в їдальню. У зоні кухні обладнані потужні витяжки та професійні плити.

Прилегла територія була озеленена. Гімназія отримала також новий спортивний майданчик, оснащений відповідно до сучасних стандартів.

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"Тепер це сучасний європейський об'єкт. Програма "Велике будівництво" рухається вперед. Дніпропетровщина дуже активний її учасник. В області реалізується більш як 20 інфраструктурних проектів", - зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, кардинальні зміни відбуваються і в інших навчальних закладах області.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що програма "Велике будівництво" дозволила зберегти близько 200 тисяч робочих місць під час пандемії коронавірусу.









