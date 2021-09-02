"Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів. ФОТОрепортаж

Вибух в автомобілі стався в четвер вдень на вул. Ливарній у Соборному районі Дніпра, в результаті пригоди тілесні ушкодження дістав 36-річний водій автомобіля, інших постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення надійшло в поліцію сьогодні, 2 вересня, близько 12. За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців водій доставлений в лікарню, його життю нічого не загрожує. На місці події по по вул. Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.

Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події.



Фото: сайт поліції

Як повідомила Depo.Днепр прессекретар ГУ Нацполіції Дніпропетровщини Анна Старчевська, вибух стався в той момент, коли власник сідав у транспортний засіб. При цьому, за попередніми даними, вибухнула сумка, яка лежала на передньому пасажирському сидінні. У чоловіка після вибуху легка контузія. Поліція встановлює обставини події і вирішує питання правової кваліфікації того, що сталося.







Фото: сайт Дніпро.Оперативний