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"Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів. ФОТОрепортаж

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Вибух в автомобілі стався в четвер вдень на вул. Ливарній у Соборному районі Дніпра, в результаті пригоди тілесні ушкодження дістав 36-річний водій автомобіля, інших постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення надійшло в поліцію сьогодні, 2 вересня, близько 12. За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння", - йдеться в повідомленні.

Сідав у машину: в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів 01

За даними правоохоронців водій доставлений в лікарню, його життю нічого не загрожує. На місці події по по вул. Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.

Сідав у машину: в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів 02

Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події.

Сідав у машину: в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів 03
Фото: сайт поліції

Як повідомила Depo.Днепр прессекретар ГУ Нацполіції Дніпропетровщини Анна Старчевська, вибух стався в той момент, коли власник сідав у транспортний засіб. При цьому, за попередніми даними, вибухнула сумка, яка лежала на передньому пасажирському сидінні. У чоловіка після вибуху легка контузія. Поліція встановлює обставини події і вирішує питання правової кваліфікації того, що сталося.

Сідав у машину: в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів 04
Сідав у машину: в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів 05
Сідав у машину: в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів 06
Фото: сайт Дніпро.Оперативний

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Топ коментарі

  • Cтарий Кінь
    100-200 тротилу?! Це, вже занадто. РГД-5 містить 110 гр
  • Эдмонд Саакян
    Ф-5 это граната диванных вояк в ФБ)))
    Взрывается при нажатии кнопки F-5.
  • Gal
    200 гр тротилу? Блін, та з того Subaru одні рамочки б залишились
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