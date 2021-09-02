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Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж

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У селі Березово Хустського району Закарпатської області будують три підпірні стінки з габіонів. Вони призначені для зміцнення крутих схилів, які схильні до зсувів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Закарпатська ОДА.

Зазначається, що в процесі президентської програми "Велике будівництво" будуть зведені дві стіни завдовжки 32 метри, та ще одна - 35 метрів.

У межах ремонту на ділянці також зняли зношене покриття, підсилили основу та влаштували нове дорожнє полотно.

Крім того, триває відновлення відразу декількох доріг області.

"Зокрема роботи тривають на регіональному маршруті Р-21 Долина – Хуст, що з’єднує нашу область з Івано-Франківською. Загальна протяжність шляху – 128,8 км, з них 83 км – у Закарпатті", – підкреслив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

Нагадаємо, в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на Закарпатті також відновлюють туристичний маршрут через Перечин.

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Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА 01
Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА 02
Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА 03
Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА 04
Підпірними стінками з габіонів зміцнюють круті схили на Закарпатті, - ОДА 05

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Габионы тоже имеют право на жизнь!!! Прекратите убивать габионов ради строительства подпорных стенок!!!
    © Грета Тумблер
  • Алекс Мышкевич
    Г*алактичний Довбень ! Підпірні стінки з габіонів будують на Закарпатті, - ОДА - Цензор.НЕТ 143
  • AbOriginal_UA
    Смотришь на средневековые каменные крепости и понимаешь - как мы далеки от каменщиков того времени !
    Без экскаватора, камазов, лозунгов и т.п. ....просто строили !
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