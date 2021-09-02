Загиблого на Донбасі воїна 24-ї бригади Романа Задорожного поховали на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 вересня в селищі міського типу Добротвір Червоноградського району Львівської області відбулося прощання з Романом Андрійовичем Задорожним, 1994 року народження, старшим солдатом, заступником командира бойової машини - навідником-оператором 2-го відділення 3-го взводу 7-ї роти 3-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 30 серпня приблизно о 19:00 у районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельних осколкових поранень, зазнаних під час обстрілу наших позицій з протитанкового ракетного комплексу. Помер під час евакуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук волонтерки Роксани Терлецької.

Роман Задорожний народився 9 червня 1994 року. Закінчив місцеву школу, після чого в 2012 році здобув спеціальність "електрогазозварник". Брав активну участь у Революції Гідності, згодом добровільно вирушив на фронт.

У нього залишилися батьки, троє сестер і брат.

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