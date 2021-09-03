35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області поліцейські врятували чоловіка від самогубства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Як повідомити в поліції, 2 вересня на спецлінію "102" надійшов виклик від місцевого жителя про те, що в багатоповерхівці, яка розташовується навпроти, на балконі 9 поверху сидить чоловік.

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"Негайно прибувши на місце події, капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант поліції Валентина Гавлінська Обухівського районного управління поліції вступили в діалог із чоловіком. Як з'ясувалося в розмові, через сімейні негаразди 35-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що завдяки злагодженим та професійним діям поліцейських чоловіка було врятовано та доставлено до місцевої лікарні.





Фото: сайт поліції