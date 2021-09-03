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35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Київській області поліцейські врятували чоловіка від самогубства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Як повідомити в поліції, 2 вересня на спецлінію "102" надійшов виклик від місцевого жителя про те, що в багатоповерхівці, яка розташовується навпроти, на балконі 9 поверху сидить чоловік.

"Негайно прибувши на місце події, капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант поліції Валентина Гавлінська Обухівського районного управління поліції вступили в діалог із чоловіком. Як з'ясувалося в розмові, через сімейні негаразди 35-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що завдяки злагодженим та професійним діям поліцейських чоловіка було врятовано та доставлено до місцевої лікарні.

35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські 01
35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські 02
Фото: сайт поліції

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Если бы хотел прыгнуть - прыгнул бы. А так это всё понты 35-летний мужчина хотел прыгнуть с балкона 9-го этажа на Киевщине: его спасли полицейские - Цензор.НЕТ 5781
  • Senator S 01a656ec
    35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 7338 35-річний чоловік хотів стрибнути з балкона 9-го поверху на Київщині: його врятували поліцейські - Цензор.НЕТ 7265
  • Leon Renk bcc9a743
    Ото довела, що хотів здохнуть....
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