Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Відкрито рух оновленою трасою Р-08 Немирів - Ямпіль на Вінниччині. Ця дорога є частиною маршруту з Києва до Кишинева.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА, всі 116 км траси Немирів - Ямпіль відновили за рекордні три місяці.

Дорогу до кордону з Молдовою відремонтували з використанням сучасних технологій і забезпеченням відповідних вимог щодо висвітлення, облаштування узбіч тощо. За словами підрядника, дорожнє покриття прослужить мінімум 7 років.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов розповів, що поблизу населених пунктів облаштовується освітлення, тротуари, наноситься розмітка.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" роботи стартували 18 травня, а 20 серпня вже були завершені. Фахівці виконали фрезерування старого покриття, провели регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу, облаштували вирівнюючий шар з крупнозернистої а/б суміші і верхній шар покриття з щебенево-мастичної а/б суміші.

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В рамках ремонту траси також відремонтували 8 мостових споруд, замінили і продовжили 55 водопропускних труб.

"Дорога президентів", як її називають в народі, веде до КПП, де між двома країнами планують побудувати міст Ямпіль-Косеуць. Підрядник вже почав підготовчі роботи, йде облаштування під'їздів до мосту. Тривають переговори з профільним міністерством Республіки Молдова щодо точки з'єднання і прикордонних пунктів.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4500 кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.





