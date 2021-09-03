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Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА. ФОТОрепортаж

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Відкрито рух оновленою трасою Р-08 Немирів - Ямпіль на Вінниччині. Ця дорога є частиною маршруту з Києва до Кишинева.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА, всі 116 км траси Немирів - Ямпіль відновили за рекордні три місяці.

Дорогу до кордону з Молдовою відремонтували з використанням сучасних технологій і забезпеченням відповідних вимог щодо висвітлення, облаштування узбіч тощо. За словами підрядника, дорожнє покриття прослужить мінімум 7 років.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов розповів, що поблизу населених пунктів облаштовується освітлення, тротуари, наноситься розмітка.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" роботи стартували 18 травня, а 20 серпня вже були завершені. Фахівці виконали фрезерування старого покриття, провели регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу, облаштували вирівнюючий шар з крупнозернистої а/б суміші і верхній шар покриття з щебенево-мастичної а/б суміші.

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В рамках ремонту траси також відремонтували 8 мостових споруд, замінили і продовжили 55 водопропускних труб.

"Дорога президентів", як її називають в народі, веде до КПП, де між двома країнами планують побудувати міст Ямпіль-Косеуць. Підрядник вже почав підготовчі роботи, йде облаштування під'їздів до мосту. Тривають переговори з профільним міністерством Республіки Молдова щодо точки з'єднання і прикордонних пунктів.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4500 кілометрів державних доріг і 2000 кілометрів місцевих.

Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА 01
Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА 02
Дорогу до кордону з Молдовою повністю відремонтували на Вінниччині, - ОДА 03

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Маруся Звіробій:

    ДОСЯГНЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗА 2,5 РОКИ.

    1. ПЕНСІЯ ЄВРЕЯМ, ЯКІ ВИІХАЛИ В ІЗРАІЛЬ (В 1-ші дні)
    2. ВВІВ ПЛАТУ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.
    3. ЗАБОРОНИВ ВІЙСЬКОВИМ ВІДПОВІДАТИ ВОГНЕМ У ВІДПОВІДЬ І ЗАБРАВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗБРОЮ.
    4. ПОВІДВОДИВ ВІЙСЬКА З ПОЗИЦІЙ, ВІДВІВ ВАЖКЕ ОЗБРОЄННЯ. РЕЗУЛЬТАТ: ОКУПАНТ ПІДІЙШОВ БЛИЖЧЕ І ЯК ОБСТРІЛЮВАЛИ, ТАК І ОБСТРІЛЮЮТЬ.
    5. ПОВЕРНУВ ВСІХ ВТІКАЧІВ БАНДИ ЯНИКА, НА ЧОЛІ З ВОРОМ КОЛОМОЙСЬКИМ.
    6. ДОВІВ ДО БАНКРУТСТВА: УКРОБОРОНПРОМ, УКРЗАЛІЗНИЦЮ, ЦЕНТРЕНЕРГО, ЕНЕРГОАТОМ, ПОЧАВ ЗАКУПДЯТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В РОСІІ,.
    7. ВВП КРАІНИ ПОСТІЙНО ПАДАЄ.
    8. ОБ*ЯВИВ ВСЕОСЯЖНЕ ПЕРЕМИР*Я, ЗА ЧАС ЯКОГО, ЗАГИНУЛО І БУЛО ПОРАНЕНО ВОІНІВ БІЛЬШЕ НІЖ В ІЛОВАЙСЬКОМУ І ІНШИХ КОТЛАХ. КОЖЕН ДЕНЬ ОБСТРІЛИ НАШИХ ТЕРИТОРІЙ І ВІЙСЬКОВИХ ПОЗИЦІЙ. ДЛЯ ЗЕ ВІЙНИ ВЖЕ НЕМА.
    8.ЗДАВ СПЕЦОПЕРАЦІЮ ВАГНЕРІВЦІВ, ЯКА ГОТУВАЛАСЯ 2 РОКИ ТРЬОМА КРАІНАМИ, ВІДДАВ ТЕРОРИСТІВ, ЯКІ ПІДІРВАЛИ ЛЮДЕЙ В ХАРКОВІ, ВІДДАВ ПУТІНУ ТЕРОРИСТА ЦЕМАХА, ЯКИЙ ЗБИВ ЛІТАК З ПАСАЖИРАМИ, ВІДДАВ БЕРКУТІВ, ЯКІ РОЗСТРІЛЯЛИ МАЙДАН В 14 РОЦІ, НАТОМІСТЬ, НАШІ ПОЛОНЕНІ І ДОСІ СИДЯТЬ В ЛУГАНДОНІ.
    9.ВІДДАВ ОЛІГАРХАМ ПУТІНА БУДУВАТИ КОМПЛЕКС В БАБИНОМУ ЯРУ.
    10. ЗІРВАНІ ВСІ ВІЙСЬКОВІ ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ АРМІІ, ЗУПИНЕНІ РОЗРОБКИ НОВІТНІХ РАКЕТ ВІЛЬХА ТА НЕПТУН, ЗРОБИВ БАНКРУТОМ ЗАВОД КРАЗ, ЯКИЙ ВИПУСКАВ ВІЙСЬКОВІ МАШИНИ І ЗОКРЕМА, ПЛПТФОРМУ ДЛЯ РАКЕТ НЕПТУН, ПОЧАЛИ ЗАКУПОВУВАТИ СТАРІ ПЛАТФОРМИ ТАТРА В ЧЕХІІ.
    11. ЗУПИНЕНЕ БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ.
    12. ВІДДАВ ЗА ПІДТРИМКУ ОЛІГАРХАМ: УКРЗАЛІЗНИЦЮ - АХМЕТОВУ, ЦЕНТРЕНЕРГО - КОЛОМОЙСЬКОМУ. СПИСУЄ МІЛЬЯРДНІ БОРГИ ФІРТАШУ, КОЛОМОЙСЬКОМУ, АХМЕТОВУ.А ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПІДНЯВ ЦІНИ НА ГАЗ, ЕЛЕКТРИКУ, КОМУНАЛКУ.
    13. ПРИЙНЯВ ЗАКОН ДЛЯ ОЛІГАРХІВ ПРО ПРОДАЖ ЗЕМЛІ.
    14 ПРИЙНЯВ ЗРАДНИЦЬКУ ФОРМУЛУ ШТАНМАЄРА.
    15. БАГАТО РАЗІВ ПРОБУВАВ ЗНИЩИТИ ЗАКОН ПРО МОВУ, А КОЛИ НЕ ВДАЛОСЯ, ДАВ НАКАЗ ОЛІГАРХІЧНИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ САБОТУВАТИ ЗАКОН ПРО МОВУ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ І В ПОБУТІ, ЯКИЙ ВСТУПИВ В СИЛУ З 16 ЛИПНЯ.
    16. РОЗВАЛИВ ВСІ ІНСТИТУЦІІ ВЛАДИ, ПІДМ*ЯВ ПІД СЕБЕ ВСЮ СУДОВУ СИСТЕМУ, ЗАБЛОКУВАВ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД. КЕРУЄ СУДАМИ ПОРТНОВ, НАТОМІСТЬ, НАЙВИЩИМ СУДОВИМ ОРГАНОМ ЗРОБИВ РІШЕННЯ РНБО.
    17. ЗНИЩУЄ І САДИТЬ В ТЮРМИ ДОБРОВОЛЬЦІВ, ПАТРІОТІВ, НАТОМІСТЬ, ВИПУСКАЄ СЄПАРІВ І ЗРАДНИКІВ УКРАІНИ.
    !* ПРОВАЛИВ ВСІ ДОСЯГНЕННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ, ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ ПУТІН ДОБУДУВАВ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2.
    19 ВРІЗАВ НА ПОЛОВИНУ СУБСИДІІ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ, ПОСКАСОВУВАВ ПІЛЬГИ, СКАСУВАВ ПІЛЬГОВІ ЦІНИ НА ЛІКИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ.
    ПІДНЯВ ЦІНИ ЗА 2 РОКИ НА ЛІКИ, ЛІКУВАННЯ, ЦІНИ НА ПРОДУКТИ ВИРОСЛИ В КІЛЬКА РАЗІВ, ЦІНИ НА ВСЕ РОСТУТЬ ПОСТІЙНО.
    ПІДНЯВ ПЕНСІІ ІНВАЛІДАМ ЗА 2 РОКИ НА 67 ГРИВЕНЬ, ТЕПЕР ВОНА - 1769 грн.
    ** ЦЕ І Є ЗАКІНЧЕННЯ ЕПОХИ БІДНОСТІ ПО ЗЕЛЕНСЬКИ
    *В КРАІНІ ХАОС І ЗЛИДНІ

    31.08.2021
  • 5 копійок
    Поки Вова-бідоносець не пхався в президенти, ковіду не було і доведи що це не так.
  • Лилия Стацкая
    Вава- бідоносець Ковид не придумав,але гроші з ковідного фонду закатав у дороги ,бо бюджетні цільові гроші на будівницьтво доріг розікрало зелене шобло.Він і на Ковіді відзначився ,немає що доброго сказати.
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