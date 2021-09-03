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Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ

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Приблизно 200 військовослужбовців Національної гвардії України вже прибули в м. Умань Черкаської області для цілодобового забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування іудейського нового року (Рош га-Шану).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НГУ.

"Гвардійці спільно з поліцейськими нестимуть службу під час масового перебування хасидів в Умані ... Серед основних завдань правоохоронців - забезпечення громадського порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів і недопущення будь-яких правопорушень", - випливає з повідомлення.

Військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу цілодобово як на стаціонарних постах, так і на піших маршрутах, патрулюватимуть центр Умані та місцевість, прилеглу до озера, де купатимуться паломники.

Крім того, гвардійці спільно з поліцейськими гарантують безпеку в міжнародному аеропорту "Бориспіль" у дні масового прибуття паломників і після завершення святкування в дні відльоту.

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Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ 01
Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ 02
Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ 03

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Еще в Первую мировую Хайрем Стивенс Максим просто и элегантно решил вопрос численного превосходства противника...
  • Bodalux
    Невдовізі слід чекати спалах ковіду в Умані.
  • Олександр Алмаз
    Уявляю який там буде сморід. Тримайтеся уманьчани!
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