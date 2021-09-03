Приблизно 200 нацгвардійців прибули до Умані для забезпечення правопорядку під час святкування Рош га-Шану, - НГУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НГУ.
"Гвардійці спільно з поліцейськими нестимуть службу під час масового перебування хасидів в Умані ... Серед основних завдань правоохоронців - забезпечення громадського порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів і недопущення будь-яких правопорушень", - випливає з повідомлення.
Військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу цілодобово як на стаціонарних постах, так і на піших маршрутах, патрулюватимуть центр Умані та місцевість, прилеглу до озера, де купатимуться паломники.
Крім того, гвардійці спільно з поліцейськими гарантують безпеку в міжнародному аеропорту "Бориспіль" у дні масового прибуття паломників і після завершення святкування в дні відльоту.