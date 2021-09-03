Танки, "Гвоздики", "Васильки" та "Жаби": місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 53 одиниці техніки російських окупантів поза лінією відведення. КАРТА

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованій території Донецької області 53 одиниці озброєння і військової техніки, розміщені з порушенням лінії відводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про факти порушень з боку збройних формувань РФ та її найманців на непідконтрольній Уряду України території Донецької області, які зафіксовані СММ ОБСЄ, та оприлюдненні у Щоденному звіті №204/2021 від 1 вересня 2021 року. Місія, здійснюючи моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього, зафіксувала розміщення на тимчасово окупованій території 53 одиниці озброєння та військової техніки, які розміщені з порушенням лінії відведення", - йдеться в повідомленні.

Вищевказані порушення зафіксовані на полігонах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Покровка, Олександрівське (кол. Рози Люксембург) Донецької області, в зоні яких, згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено.

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Зокрема поблизу Покровки (36 км на схід від Донецька) з порушенням лінії відведення перебувало 20 танків Т-72, 3 танки Т-64 та 3 танки не встановленого типу.

На полігоні який розташований поблизу того ж населеного пункту виявлено 3 самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздіка", 122 мм), одна буксирована гаубиця (Д-30А "Жаба", 122 мм), 3 буксированих міномети (2Б9 "Волошка", 82 мм), 13 танків Т-72, 3 танки Т-64.

На полігоні неподалік населеного пункту Олександрівське (кол. Рози Люксембург, 90 км на південний схід від Донецька) СММ ОБСЄ зафіксували 3 танки Т-72 та один танк Т-64.

За словами української сторони СЦКК, зазначені порушення можуть свідчити про ймовірне створення російськими окупантами маневрових бойових груп з метою перевірки стану бойової готовності резервів.

"Вкотре Місією зафіксовано факти систематичного перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ на окупованих територіях. Так, за підсумками звітного періоду, зафіксовано 3 випадки заборони доступу патруля СММ ОБСЄ до об’єктів контролю та 1 випадок затримки. Більшість порушень обліковано на тимчасово окупованій території Донецької області. Факти перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчать про намагання збройних формувань РФ приховати від міжнародних спостерігачів свої порушення та спрямовані на дестабілізацію обстановки вздовж лінії розмежування", - наголошується в повідомленні.

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У штабі ООС вкотре підкреслюють, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.





