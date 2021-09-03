Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма". ФОТО
33 989175
Президенту України Володимиру Зеленському під час візиту в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
Зокрема, книгу під час зустрічі Зеленського з представниками Українського кокусу в Конгресі США йому вручила член Демократичної партії Марсі Каптур, яка представляє 9-й округ штату Огайо в Палаті представників США.
Книга "Легка черепно-мозкова травма" - це посібник з лікування контузій. Він є перекладом американського підручника "Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний інструментарій". Книгу видали за рахунок Американо-українського медичного фонду.