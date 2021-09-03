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Зеленському в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма". ФОТО

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Президенту України Володимиру Зеленському під час візиту в США подарували книгу "Легка черепно-мозкова травма".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Зокрема, книгу під час зустрічі Зеленського з представниками Українського кокусу в Конгресі США йому вручила член Демократичної партії Марсі Каптур, яка представляє 9-й округ штату Огайо в Палаті представників США.

Книга "Легка черепно-мозкова травма" - це посібник з лікування контузій. Він є перекладом американського підручника "Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний інструментарій". Книгу видали за рахунок Американо-українського медичного фонду.

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Зеленському в США подарували книгу Легка черепно-мозкова травма 01
Зеленському в США подарували книгу Легка черепно-мозкова травма 02

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Троллинг 80 уровня. Так красиво его уже давно не опускали. После велосипеда от президента Эстонии.
    Зеленскому в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма" - Цензор.НЕТ 9261
  • Роман с камнем
    Зеленскому в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма" - Цензор.НЕТ 8940
  • Valery Greff
    А они оптимисты Зеленскому в США подарили книгу "Легкая черепно-мозговая травма" - Цензор.НЕТ 9903
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