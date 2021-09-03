Спалах африканської чуми свиней розслідують на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней. Її зафіксували в Національному природному парку "Слобожанський" Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

1 вересня приблизно о 19:00 до поліції надійшло повідомлення про виявлення на території Національного природного парку "Слобожанський", розташованого поблизу с. Мурафа Богодухівського району, 9 голів мертвих свиней.

Працівниками Краснокутської ветеринарної клініки відібрано зразки для проведення дослідження. Згідно з попереднім висновком, причиною смерті тварин є африканська чума. Туші свиней ліквідовано силами працівників ветеринарної клініки.

2 вересня через засоби масової інформації населення оповістили про заходи особистої безпеки та заходи щодо недопущення розповсюдження хвороби. Також у селі Мурафа проводяться подворові обходи з метою виявлення власників загиблих тварин та не облікованих голів свиней.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 251 (порушення ветеринарних правил) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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