"Вимагали хабар у 13 тис. доларів з невинної людини", - слідчому поліції Київщини та його співучаснику загрожує до 10 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань за сприяння ДВБ Нацполіції завершило досудове розслідування стосовно слідчого Бориспільського відділу поліції в Київській області та колишнього співробітника поліції, які вимагали хабар у невинної особи.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що у 2020 році слідчий поліції розслідував справу щодо викрадення майна та незаконного заволодіння автівкою. Заявник вказував на свого знайомого, проте достовірних доказів можливого вчинення ним цих кримінальних правопорушень слідчий не знайшов.

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Тим не менш, правоохоронець почав вимагати у цієї людини 13 тис. доларів США, за що обіцяв не притягувати до кримінальної відповідальності та закрити провадження.

Для здійснення додаткового психологічного тиску слідчий залучив колишнього поліцейського, який безпосередньо і отримав всю суму хабаря.









Обвинувальні акти стосовно обох осіб направлено до суду для розгляду по суті (ч. 3 ст. 368 КК України за різними видами співучасті).

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Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна, а слідчому також загрожує позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід - ДБР.