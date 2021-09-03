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Під Луцьком місцевий житель застрелив сусідських собак, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж

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Житель Луцького району серед білого дня застрелив двох собак. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Увага! Матеріал не рекомендується для перегляду особам що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям зі слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області

Повідомлення про виявлення двох застрелених собак поліцейські отримали вчора, приблизно о 18 години, із с. Брище.

Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний місцевий 66-річний житель. Постріли він здійснив із власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці. Зброя та набої до неї поліцейські вилучили. Собак, які належали його сусідам, відправили на дослідження.

Відомості зареєстрували в ЄРДР. Згідно із законодавством, за такі дії передбачено від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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Під Луцьком місцевий житель застрелив сусідських собак, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція 01
Під Луцьком місцевий житель застрелив сусідських собак, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція 02
Фото: сайт Нацполіції

Топ коментарі

  • Leonidas 4503 5b487af2
    Еще не известно шо за сосед! Может они бросались на людей, не были привязаны итд. Вот и пристрелил от греха подальше, шоб ребека какого не загрызли.
  • Володимир Логойда
    Надо понимать обстоятельства. Скорее всего, это была необходимая оборона со стороны стрелка. Трупы "соседских" собак валяются на улице. Вот что собаки там делали ?????
    Собака должна быть на привязи. Если гуляет - с хозяином, на поводке и с намордником. Я считаю, надо законодательно прописать, что собака на улице без намордника и поводка - угроза окружающим и тот, кто её нейтрализует, не должен нести ответственности.
    Лично видел, как у нас в самом центре города, на пешеходной зоне (для Киева - это как-будто на Крещатике или Майдане было бы) два бульдога кидались на идущих со школы в кукольный театр первоклашек. Дети пищат от ужаса, училка маленькая, молоденькая, сама боится, а у собак аж пена изо рта. Мент стоит, говорю, стреляй, а он "а потом нам по ушам дадут, что патроны отстреляны, буду месяц кучу бумаг заполнять". И сам ничего не делал. Шли мужики, мы как-то вместе отогнали от детей тех собак . . . А если бы рядом нас не было, то кого-то и погрызли бы из мелюзги.

    Собака - источник повышенной опасности. Или намордник / поводок, или нейтрализация без этих соплей о защите животных + штраф хозяину за бардак где-то в районе 1-2 тысяч евро в эквиваленте, если по-другому не доходит.
  • Zero
    А сосед типа белый и пушистый.....однобокая подача информации.
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