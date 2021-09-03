Під Луцьком місцевий житель застрелив сусідських собак, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж
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Житель Луцького району серед білого дня застрелив двох собак. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Увага! Матеріал не рекомендується для перегляду особам що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям зі слабкою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області
Повідомлення про виявлення двох застрелених собак поліцейські отримали вчора, приблизно о 18 години, із с. Брище.
Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний місцевий 66-річний житель. Постріли він здійснив із власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці. Зброя та набої до неї поліцейські вилучили. Собак, які належали його сусідам, відправили на дослідження.
Відомості зареєстрували в ЄРДР. Згідно із законодавством, за такі дії передбачено від п'яти до восьми років позбавлення волі.