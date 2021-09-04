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Власники "Лексусів" скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів (оновлено)

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Двоє чоловіків під'їхали до Десни і, скинувши на воду Finval, використовуючи електролов, вибили понад два десятки молодих сомів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" експрессекретар "Державної екологічної інспекції України - співдружність"  Ігор Тихолаз, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігівська область, річка Десна. Два покидьки приїхали на Lexus, скинули на воду Finval, дістали... електролов і вибили молодь сомиків - більше двох десятків, кожен аби півтора кілограма вагою...От скажіть - що в головах і душах цих людей? Це взагалі люди?" - обурюється він.

Власники Лексусів скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів 01

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Цю  інформацію підтверджує також Держагентство меліорації і рибного господарства України:

2 вересня 2021 року Чернігівським рибоохоронним патрулем у ході спільного рейду з Національної поліцією області викрито грубе порушення правил рибальства. Так, на р. Десна двоє осіб виловлювали рибу з моторного човна за допомогою електроструму. У такий варварський спосіб вони добули 19 екз. сома загальною вагою 42 кг.  Інцидент стався поблизу с. Кладьківка Чернігівського району Чернігівської області. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять 8 075 грн.

За цим  фактом на осіб оформлено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Крім того, на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

У порушників вилучено заборонене знаряддя лову, незаконно добуті водні біоресурси, моточовен Finval з підвісним двигуном Suzuki та автомобіль Lexus.

Власники Лексусів скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів 02
Власники Лексусів скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів 03

Власники Лексусів скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів 04
Власники Лексусів скинули на Десну моточовен Finval й струмом вибили понад два десятки молодих сомів 05

Топ коментарі

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Голодные ****.два фазу к яйцам и жарнуть с десяток раз
  • Lubov Soloshenko
    Номера машин зачем замазали? Чтобы их не прессовали? Вот так и бережем мародеров
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Главные браконьеры в рыбхозах и рыбинспекцыях
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