Несучі перекриття під час пожежі в київському костелі святого Миколая не постраждали, - Монастирський. ФОТО

Несучі перекриття в костелі Святого Миколая в Києві, в якому напередодні сталася пожежа, не постраждали.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив журналістам в суботу в Києві біля костелу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Несучі перекриття не постраждали. Тобто конструкції костелу нічого не загрожує", - сказав Монастирський.

Глава МВС зазначив, що рятувальники приїхали через 6 хвилин після виклику. "Звичайно, якщо б реакція була тривалішою, очевидно відбулося б загоряння основної частини костелу, і, можливо, були б більш негативні наслідки", - підкреслив він.

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Зі свого боку міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, який також прибув до костелу, зазначив: "Повинні були початися протиаварійні, реставраційні роботи ще кілька місяців тому. Тендер був заблокований. Зараз очевидно, що потрібно встановлювати обсяг збитків і починати вже не реставраційні роботи, а протиаварійні".

Ткаченко також сказав, що в результаті пожежі постраждав орган, деякі приміщення біля органу, впала люстра.

Глава МВС і міністр культури висловили впевненість, що костел буде повністю відновлений.

Зі свого боку посольство Польщі в Україні опублікувало фото всередині костелу після пожежі. "Заступник посла Польщі в в Україні дізнався на місці про наслідки пожежі, яка ввечері пошкодив інтер'єр будівлі костелу Святого Миколая, спорудженого поляками з Києва понад ста років тому", - йдеться в повідомленні посольства в Twitter.







Як повідомлялося, пожежа в костелі виникла в суботу ввечері. За інформацією ДСНС, о 22.40 вона була локалізова, в 23.26 - ліквідована. Вогонь частково пошкодив орган і внутрішню обробку костелу. Жертв і постраждалих немає. До гасіння пожежі залучалися 80 осіб і16 одиниць техніки ДСНС.