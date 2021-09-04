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Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? ВIДЕО

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У титрах відео про спецоперацію українських спецпризначенців в Афганістані зазначено, що сама операція відбулася "за підтримки Офісу Президента України".

На це звернув увагу на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"ГУР опублікувало відео неймовірно крутої спецоперації наших в Афганістані. І саме відео гарно зроблене. І навіть по рашці в титрах не забули проїхатися. Ну, все - ляля.

Але, я так розумію, без схиляння голови перед Офісом Президента цього не можна було зробити. Бо написали, що спецоперація відбулася "за підтримки Офісу Президента України".

На жаль, не уточнюється, в який саме спосіб спецпризначенців, які проводили спецоперацію, підтримала Банкова. Чи то Єрмак свічку поставив, чи то Татаров позитивну карму транслював, чи то Смірнов вболівав морально.

Ну, хоч добре, що не написали, що спецоперація відбулася "за особистої підтримки Президента України Володимира Олександровича Зеленського в рамках Програми Президента Велика Спецоперація!".

І що опублікували все-таки на сторінці ГУР, а не Офісу Президента чи "Слуги Народу".

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Журналіст Мокрик про підтримку Офісом Президента операції спецпризначенців у Афганістані: Це Єрмак свічку поставив, чи Татаров позитивну карму транслював? 01

Відео самої спецоперації:

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ну да. В ОП одни воины, покруче Шварца из ********

    Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 5998
    Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 3513
  • 18c49ed2
    Журналист Мокрик о поддержке Офисом Президента операции спецназовцев в Афганистане: Это Ермак свечу поставил, или Татаров положительную карму транслировал? - Цензор.НЕТ 2411
  • 5 копійок
    Без оманського брехуна і сонце б не сходило, і трава б не росла. Слава найкоротшому півшостому!
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