Виявлено схему розкрадання коштів під час виробництва "зеленої" електроенергії на Черкащині. Збиток становить 40 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила механізм розкрадання коштів під час виробництва електроенергії в Черкаській області, схему організував місцевий житель у 2019 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією слідства, зловмисник організував протиправний механізм у 2019 році. Він скористався нормою у законодавстві, яка дозволяє кожному громадянину виробляти власну "зелену" електроенергію і продавати її державі. Втім, приватне домогосподарство не може мати потужність понад 30 кВт. Якщо потужність вища – треба оформлювати додаткові дозволи, проходити перевірки і отримувати платню за іншим тарифом.

Тому зловмисник вирішив обійти законодавство і замість реєстрації одного великого підприємства вирішив продавати електроенергію від імені 100 приватних домогосподарств. При цьому електрогенеруючі установки, що належать вказаній особі, розміщені на земельних ділянках, де відсутні житлові чи інші будівлі, що суперечить вимогам нормативних актів у сфері енергетики і свідчить про використання такого об’єкту в промислових масштабах під видом великої кількості приватних домогосподарств.

Така схема дозволила без отримання ліцензії, за спрощеною процедурою протягом 2019-2020 років отримувати кошти за "зеленим" тарифом. За оцінками фахівців, сума збитків від такої діяльності може становити близько 40 млн грн.

Крім того, як встановили співробітники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зазначена ситуація негативно позначається на стабільності роботи енергосистеми України, а також погіршує якість постачання електроенергії споживачам області.

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Наразі вживаються заходи, у тому числі у межах зареєстрованого за вказаним фактом кримінального провадження, щодо притягнення до відповідальності причетних осіб.