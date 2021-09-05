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Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош га-Шана в Умані, - Нацполіція. ФОТО

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В Умані Черкаської області запрацював міжвідомчий оперативний штаб для своєчасного реагування на події під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

До складу штабу увійшли представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та міграційної служби. Очолює його начальник ГУНП в Черкаській області Михайло Куратченко.

Як зазначив заступник голови Нацполіціі Олександр Фацевіч, зокрема визначені основні завдання щодо забезпечення правопорядку в місці паломництва і організації реагування на всі події, в тому числі техногенного характеру.

Зазначається, що правоохоронці перевірили організацію несення служби на локаціях, де відбуваються заходи з відзначення Рош га-Шана, і роботи ситуаційного центру Національної поліції.

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Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош га-Шана в Умані, - Нацполіція 01
Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош га-Шана в Умані, - Нацполіція 02
Розпочав роботу оперативний штаб із охорони правопорядку під час святкування Рош га-Шана в Умані, - Нацполіція 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад пів сотні патрульних поліцейських гарантуватимуть безпеку в Умані під час святкування Рош га-Шана, - Нацполіція

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Куме, Ви чули? Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення рівноправності громадян за релігійними поглядами стосовно власника одного з кафе Умані Черкасской области. ВІн розмістив табличку, що не обслуговує хасидів, у зв»язку з «КОВІД-19»…
    - От дурний... Написав-би, на табличці: "Увага! Кращі страви з свинини! Перші, другі страви, салати, десерти...У нас навіть тістечка печуться на якісному смальці з домашніх свиней!", і все, ні один хасид не зайшов-би...
  • Yuriy Smith
    так там же цадик зарыт - но вы только попробуй его выкопать и выслать останки в Израиль - сами же местные жители вас растерзают - им хасиды кучу бабла оставляют Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8687
    что то не пишут приехали ли изр. полицейские помогать нашим как было год назад - они этих хасидов только так дубинками лупят - а если наш замахнулся бы то это антисемитизъм и фощизъм Начал работу оперативный штаб по охране правопорядка во время празднования Рош Ха-Шана в Умани, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 903
  • Яр Холодний
    Переписка в Інтернет, між поклонницею Зеленського і «порохоботом»:
    - Никогда не видела живых хасидов. Наверное, у человека были весомые причины не впускать их в своё заведение
    - Свого придуркуватого Зеленського бачили?... Уявіть що він відпустив бороду.
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