Українець намагався ввезти до країни незадекларовану техніку Apple на $650 тисяч, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

4 вересня прикордонники на кордоні з Польщею виявили велику партію контрабандних товарів фірми Apple. Було вилучено понад тисячу гаджетів, які незаконно хотіли ввезти в країну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Західне регіональне відділення Держприкордонслужби.

"4 вересня у міжнародний автомобільний пункт пропуску "Шегині" на в'їзд в Україну прибув мікроавтобус марки "Мерседес" під керуванням 35-річного громадянина України.

Прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблену перевірку автомобіля.

За результатом огляду в багажному відділенні автомобіля під вживаними запчастинами виявли: 775 телефонів IPhone різних моделей, нових та тих, що були у вжитку, 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

Загальна кількість нової техніки - 1738 одиниць, вживаної - 594. Уся техніка вилучена працівниками митниці. Вартість товару встановлюється", - підсумовують прикордонники.

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