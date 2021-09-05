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Українець намагався ввезти до країни незадекларовану техніку Apple на $650 тисяч, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

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4 вересня прикордонники на кордоні з Польщею виявили велику партію контрабандних товарів фірми Apple. Було вилучено понад тисячу гаджетів, які незаконно хотіли ввезти в країну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Західне регіональне відділення Держприкордонслужби.

"4 вересня  у міжнародний автомобільний пункт пропуску "Шегині" на в'їзд в Україну прибув мікроавтобус марки "Мерседес" під керуванням 35-річного громадянина України.

Прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблену перевірку автомобіля.

За результатом огляду в багажному відділенні автомобіля під вживаними запчастинами виявли: 775 телефонів IPhone різних моделей, нових та тих, що були у вжитку, 1300 навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

Загальна кількість нової техніки - 1738 одиниць, вживаної - 594. Уся техніка вилучена працівниками митниці. Вартість товару встановлюється", - підсумовують прикордонники. 

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Українець намагався ввезти до країни незадекларовану техніку Apple на $650 тисяч, - Держприкордонслужба 01
Українець намагався ввезти до країни незадекларовану техніку Apple на $650 тисяч, - Держприкордонслужба 02
Українець намагався ввезти до країни незадекларовану техніку Apple на $650 тисяч, - Держприкордонслужба 03

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Через таких негідників простий волинський митник не зможе цього місяця купити собі новий будинок з басейном і вертольотним майданчиком...

    Гражданин хотел незаконно ввезти в страну 1738 единиц техники Apple, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4591
  • Тупин Вова
    Так и раздадут рядовым народным депутатам в Раде.
  • Eutectic
    Краще зробили би нормальні митні збори, чи, взагалі б скасували їх, щоб таку "контрабанду" не ловити.
    Ну, я б іще зрозумів, якщо би в Україні потрібно було захистити національного виробника подібних гаджетів. А то ж не має такого. А тим часом попит народжує пропозицію, а раз так, то контрабанду це не зупинить
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