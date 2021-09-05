Українські спортсмени повернулися із Паралімпійських ігор у Токіо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Частина української збірної 5-го вересня повернулася з Паралімпійських ігор в Токіо, де завершила змагання. Українські спортсмени завоювали 98 медалей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Громадське.

В аеропорт "Бориспіль" прибуло 126 людей: тренери, медики, спортсмени та президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Серед ти, хто повернувся — плавець Максим Крипак, який став найтитулованішим спортсменом Паралімпійських ігор у Токіо; настільний тенісист Іван Май, який здобув дві "бронзи"; чотириразова паралімпійська чемпіонка зі стрибків у довжину Оксана Зубковська.

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Зустрічав спортсменів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Він подякував спортсменам, тренерам, лікарям і Паралімпійському комітету за результати на Іграх.

До аеропорту Бориспіль прибули українські паралімпійці, які брали участь в іграх у Токіо pic.twitter.com/AuEc0YdTqd — hromadske (@HromadskeUA) September 5, 2021

Ще частина спортсменів і делегації повинна повернутися в Україну вночі 6 вересня. Ймовірно, мова йде і про команду зі стрільби, яка завершила змагання лише 5 вересня.

Наші спортсмени на Паралімпійських іграх завоювали 98 медалей: 27 бронзових, 47 срібних та 24 золотих.

Тож у медальному заліку — де місце залежить від кількості золота — Україна стала 6-ю. Але за загальною кількістю медалей наша збірна — 5-а у світі.