Новини Фото

"Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5 148189
5 вересня, в Києві відбувся Всеукраїнський марш захисту тварин.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Організатори акції зазначили: "Нас дістало, що парламент ігнорує більшість зоозахисних законопроєктів. Нас дістало, що знущання над тваринами все ще продають як розваги. Нас дістало, що шкуродерів виправдовують суди. Нас дістало, що жорстокість до тварин щодня ​​тільки збільшується".

Організатори акції заявили: "Досить ігнорувати страждання тварин! Досить знущань! Досить експлуатації! Годі відкладати гуманність!"

Вони заявили, що не мають права мовчати і шукати виправдання для бездіяльності, тому і виходять на марш, щоб захистити тварин.

"Майбутнє України залежить від нас. І ми повинні боротися за те, щоб це майбутнє було гуманним. Нам вистачить рішучості і впевненості, щоб зупинити жорстокість і знущання над тваринами. Захист слабких - справа сильних!" - резюмується в пресрелізі акції.

Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 01
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 02
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 03
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 04
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 05
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 06
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 07
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 08
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 09
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 10
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 11
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 12
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 13
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 14
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 15
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 16
Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 17

Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 18

Україна не шкуродерня, - у Києві відбувся марш захисників тварин 19

Фото, відео - Олег Богачук

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • вставай
    Ви спочатку за своїми улюбленцями на вулиці прибирати навчітся, тримати на повідку і в наморднику. За такий марш, де на фото майже всі собаки не в намордниках, вас в європейській країні вже б оштрафували на чималу суму.
  • alex lagun
    а когда будет марш защитников детей, покусаных собаками?
    "Україна не шкуродерня", - у Києві відбувся марш захисників тварин - Цензор.НЕТ 8951
  • юра Лонг
    У свиньи состав крови ближе чем у обезяны к человеку. Но шашлыки все любят и обувь с натуральной шкиры. Зато хутро носить не буду. И не носи в Африке тоже не носят. А вот
    в тайге или тундре без этого ни как . Так шо не лезь дитя асфальта со своими проблемами в реальный мир.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини