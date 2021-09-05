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Зеленський привітав паралімпійців: Україна знову показала високий результат! Дякую кожному! Пишаємося!

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Президент України Володимир Зеленський привітав українських паралімпійців з успіхом на Паралімпіаді в Токіо.

Президент нагадав, що Україна здобула 98 медалей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.

"Завершилися Паралімпіада-2020 на Токіо. Завдяки нашим спортсменам Україна знову показала високий результат і посіла  6-е місце в загальному заліку! Наші паралімпійці вибороли 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Дякую кожному! Пишаємося і вітаємо вдома", - написав Зеленський.

Зеленський привітав паралімпійців: Україна знову показала високий результат! Дякую кожному! Пишаємося! 01

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Зеленский поздравил паралимпийцев: Украина снова показала высокий результат! Спасибо каждому! Гордимся! - Цензор.НЕТ 3073
  • Alexey Chernyavsky
    Жаль только президентом Украина гордиться не может. Тут наоборот.
  • marusia klimova
    А зельцман тут прічьом?! Це за твої два роки, вава, вони цього досягли?! Як і Армія, від якої ти , чотиризди уклоніст, бігав, як заяць обісраний! Досить красти чуже, чмо хрипате!
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