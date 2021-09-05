Зеленський привітав паралімпійців: Україна знову показала високий результат! Дякую кожному! Пишаємося!

Президент України Володимир Зеленський привітав українських паралімпійців з успіхом на Паралімпіаді в Токіо.

Президент нагадав, що Україна здобула 98 медалей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.

"Завершилися Паралімпіада-2020 на Токіо. Завдяки нашим спортсменам Україна знову показала високий результат і посіла 6-е місце в загальному заліку! Наші паралімпійці вибороли 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Дякую кожному! Пишаємося і вітаємо вдома", - написав Зеленський.