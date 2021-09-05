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Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В Амстердамі мітингують проти обмежувальних заходів, пов'язаних із коронавірусною хворобою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Багатотисячний мітинг активісти організували в центрі міста. Очікується, що упродовж дня в акції візьмуть участь близько 50 тисяч осіб.

Організатори вже оголосили захід наймасштабнішим. На протест люди вийшли не тільки через запроваджені обмежувальні заходи проти коронавірусу, а й через дефіцит житла, виплати допомоги.

Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі 01
Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі 02
Десятки тисяч людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень в Амстердамі 03

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Топ коментарі

  • ПанСан
    Почти два года пандемии, а они вышли? Как они эти два года прожили, без прививки? На каком основании они живы?
  • Vedana
    Вчора у Франції 8й тиждень маніфестацій.
  • Artemem 311
    Свободные люди.
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