Терорист із м'якою іграшкою, - трагічна історія 11-річної пасажирки Боїнга МН17 Мілії Мортель. ФОТО

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич опублікував історію однієї із найтрагічніших фотографій, зроблених після авіакатастрофи малайзійського Боїнга на Донбасі у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Лукашевич зазначив: "Історія Яріка ван де Мортеля (25 років) назавжди буде пов'язана з однією із найбільш знакових фотографій, зроблених після катастрофи MH17. Пам'ятаєте сепаратиста, що показує на камери дитячу м'яку іграшку? Це була найулюбленіша мавпочка Мілії, загиблої сестри Яріка.

Цю фотографію неможливо забути: сепаратист у камуфляжній кепці піднімає вгору дитячу іграшку серед поля, де ще димлять уламки пасажирського літака".

Він продовжив: "У цій фотографії відображено весь жах, який супроводжував цю авіакатастрофу - хаос, анархія, війна і 298 невинних жертв, багато хто з них - діти, зокрема і Мілія. Чорно-біла іграшка - це була її мавпочка. 7 років тому, коли на сході України розбився літак Малазійських авіаліній Мілії було 11 років, вона летіла разом із батьком Яріка Йеруном (42 роки) і мачухою Яріка Віннеке (45 років).

Ярик пам'ятає переполох із приводу цієї фотографії, ніби це було вчора.

"Моя бабуся одразу впізнала цю іграшку на фотографії в одній із газет. Мілія дуже хотіла взяти із собою саме її. Мавпочка не поміщалась у чемодан, тому вона взяла її в ручну поклажу". Ярік все ще пам'ятає шок, який він пережив тоді від цієї страшної фотографії, але багато того, що відбувалося тоді, стерлося з пам'яті.

"Таке відчуття, що я начебто не зовсім розумів, що відбувається. Так багато потрібно було зробити, вирішити, щодня були якісь новини. Мені було 18, і я вважав себе дорослим. Зараз я розумію, що я був ще зовсім хлопчиком".

Лукашевич зазначив: "Національний день пам'яті. Сім років потому день загибелі рейсу MH17 продовжує відзначатися на державному рівні як день жалоби і скорботи за загиблими. Це зворушує жителя міста Леуварден Яріка ван де Мортеля. Зараз йому 25 років, він живе разом зі своєю дівчиною, став батьком, зараз його синові 5 років.

"До епідемії я завжди приїжджав до меморіалу пам'яті пасажирів MH17 під Амстердамом. Не для того, щоб зустріти там інших родичів загиблих. Це не зовсім для мене. Я віддаю перевагу справлятися з усім самостійно. Просто я вважаю, що таким чином я вшановую пам’ять моєї родини і всіх інших жертв".

У річницю трагедії, 17 липня, він також відвідав сімейну могилу в Званенбурзі - місті в провінції Північна Голландія, де після розлучення з його матір'ю почав жити його батько. "Ми поклали червону троянду на могилу для тата, білу для Віннеке і рожеву для Мілії".





Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.