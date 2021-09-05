Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС. ФОТОрепортаж
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Новий лідер "Християнсько-демократичного союзу", кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет подякував меру Києва Віталію Кличку за обмін думками.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Лашет також сформулював подальші кроки партії, серед яких - осучаснення Німеччини, з одного боку, і продовження досягнень епохи Меркель, з іншого.
Нагадаємо, вибори в парламент відбудуться у Німеччині 26 вересня. В останні тижні рейтинг правлячої партії ХДС знизився, реальними конкурентами виступають соціал-демократи.
Напередодні мер Києва Віталій Кличко виступив на заході Молодіжного союзу при партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (JU CDU).