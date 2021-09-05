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Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС. ФОТОрепортаж

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Новий лідер "Християнсько-демократичного союзу", кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет подякував меру Києва Віталію Кличку за обмін думками.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 01

Лашет також сформулював подальші кроки партії, серед яких - осучаснення Німеччини, з одного боку, і продовження досягнень епохи Меркель, з іншого.

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Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 02
Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 03
Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 04
Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 05

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Лідер правлячої партії Німеччини Лашет подякував Кличку за участь у форумі ХДС 06

Нагадаємо, вибори в парламент відбудуться у Німеччині 26 вересня. В останні тижні рейтинг правлячої партії ХДС знизився, реальними конкурентами виступають соціал-демократи.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко виступив на заході Молодіжного союзу при партії "Християнсько-демократичний союз Німеччини" (JU CDU).

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Топ коментарі

  • Muni
    Цікаво Віталя за ПП2 їм теж подякував?
  • marusia klimova
    После идиота зели, Виталя мне совсем не кажется отбитоголовым...)))
  • Ex perd
    Виталя английский и немецкий знает и может выступать с трибуны без бумажки, в отличие от гринпоца.
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