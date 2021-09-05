П'ятеро людей постраждало під час вибуху на цукровому заводі на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж
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Паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки на Київщині стався 5 вересня близько 16:00.
Про це в Білоцерківське районне управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.
За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів.
Відомо, що постраждало п'ятеро людей, двоє із яких були госпіталізовані в столичну лікарню. Інших постраждалих доставили в Білоцерківську міську лікарню №2.