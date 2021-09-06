Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Учасники вимагали відставки голови місцевої поліції.
Демонстранти мали із собою банери з написами "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліцейського".
Сама акція минула мирно і без інцидентів.
"Катування і смерть Дмитра Никифоренка у витверезнику - це межа, яку ніколи не варто перетинати. Ми вимагаємо чесного розслідування, покарання винних і запевнень, що це більше ніколи не повториться у Вроцлаві, який є нашим домом", - написали організатори акції протесту у Facebook.
Наступної неділі українці, які проживають у Вроцлаві, планують провести черговий протест проти поліцейського насильства.
Нагадаємо, Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.