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Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж

24 07052
У місті Вроцлав на заході Польщі відбулася акція протесту у зв'язку із загибеллю 25-річного українця Дмитра Никифоренка, якого, можливо, закатували польські поліцейські.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Учасники вимагали відставки голови місцевої поліції.

Демонстранти мали із собою банери з написами "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліцейського".

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Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 01
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 02
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 03
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 04

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Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 05
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 06
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 07
Смерть громадянина України Никифоренка після затримання поліцією в польському Вроцлаві: у місті відбулася акція протесту 08

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Сама акція минула мирно і без інцидентів.

"Катування і смерть Дмитра Никифоренка у витверезнику - це межа, яку ніколи не варто перетинати. Ми вимагаємо чесного розслідування, покарання винних і запевнень, що це більше ніколи не повториться у Вроцлаві, який є нашим домом", - написали організатори акції протесту у Facebook.

Наступної неділі українці, які проживають у Вроцлаві, планують провести черговий протест проти поліцейського насильства.

Нагадаємо, Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

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Топ коментарі

  • Vedana
    Молодці, люди.
    Напевне, не все так, як польська поліція і влада рапортує.
    Хоча я не знаю, що може виправдати подібне звірство.

    Родина замордованого хлопця мала б подати в суд і отримати велику суму як відшкодування.
    Але горе їхнє, звичайно, від того не зменшиться.
  • Roman Tripalyk
    а де сказано що цей мітинг проводили Українці? говориться що наступного тижня укрїнці проведуть мітинг...+ на мітинг можуть прити і ліві люди ))
  • Myroslav Hrabovsky
    Один з комуністичним червоним прапором, друге- із гмомосексуальгою райдугою… де українці?
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