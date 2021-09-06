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Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Поліція Вінницької області викрила організоване злочинне угруповання на виготовленні і збуті наркотичних засобів. До складу ОЗУ входили жителі міста Ладижина, які були неодноразово судимі за тяжкі насильницькі, майнові та наркозлочини. Із залученням бійців КОРДу і роти особливого призначення поліцейські провели 8 санкціонованих обшуків та припинили діяльність двох нарколабораторій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

За словами начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Андрія Дамзіна, кілька місяців працівники управління карного розшуку спільно зі слідчими обласного главку поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури проводили оперативні закупівлі та документували злочинну діяльність учасників угруповання, які виготовляли та збували амфетамін на території Вінницької області. У такий спосіб зловмисники заробляли близько 100 00 гривень на місяць.

Організував таку злочинну діяльність – 36-річний раніше судимий за вбивство та наркозлочини житель Ладижина.

Нарколабораторії були обладнані в гаражі і господарському приміщенні за місцем проживання організатора злочинного угруповання.

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Під час проведення обшуків у організатора та інших фігурантів, причетних до виготовлення та збуту наркотичних засобів, працівники поліції вилучили амфетамін в особливо великих розмірах, обладнання, прекурсори та хімічні реагенти для його виготовлення, електронні ваги, чорнові записи, сім-картки, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від продажу наркотиків.

Вилучене направлено на експертизу.

Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 01

Слідством розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігурантам угруповання загрожує покарання – до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 02
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 03
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 04
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 05
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 06
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 07
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 08
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 09
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 10
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 11
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 12
Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць 13
Фото: сайт Нацполіції

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Ридаю Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 7379

    Полицейские разоблачили на Виннитчине банду, которая изготавливала и сбывала амфетамин в особо крупных размерах - Цензор.НЕТ 4990
  • Виктор Паплинский
    Организовал такую ​​преступную деятельность - 36-летний ранее судимый за убийство и наркопреступления житель.."

    Т.е. его никто не контролировал на свободе? Проверить бы местную полицию...
  • Паравоз
    Налоги не платит, но расходники, оружие и другие затраты обязательно есть.
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