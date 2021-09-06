Поліцейські впіймали на Вінниччині банду, яка виготовляла і збувала амфетамін на 100 тис. грн на місяць. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.
За словами начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Андрія Дамзіна, кілька місяців працівники управління карного розшуку спільно зі слідчими обласного главку поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури проводили оперативні закупівлі та документували злочинну діяльність учасників угруповання, які виготовляли та збували амфетамін на території Вінницької області. У такий спосіб зловмисники заробляли близько 100 00 гривень на місяць.
Організував таку злочинну діяльність – 36-річний раніше судимий за вбивство та наркозлочини житель Ладижина.
Нарколабораторії були обладнані в гаражі і господарському приміщенні за місцем проживання організатора злочинного угруповання.
Під час проведення обшуків у організатора та інших фігурантів, причетних до виготовлення та збуту наркотичних засобів, працівники поліції вилучили амфетамін в особливо великих розмірах, обладнання, прекурсори та хімічні реагенти для його виготовлення, електронні ваги, чорнові записи, сім-картки, мобільні телефони, банківські картки та гроші, отримані від продажу наркотиків.
Вилучене направлено на експертизу.
Слідством розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігурантам угруповання загрожує покарання – до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.