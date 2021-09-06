Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів. ФОТО

На території однієї зі шкіл Полтави дівчина поранила двох вчителів з арбалета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

Близько 10:00 в поліцію надійшла інформація від громадян, що на території однієї зі шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів.

За попередньою версією, на територію школи №11 міста Полтави зайшла невідома, яка з арбалета поранила двох вчителів. Поліцейські встановили особу дівчини - це місцева мешканка 2002 року народження.

Зараз вона дає свідчення слідчим.

Обставини і мотиви протиправної діяльності дівчини з'ясовуються.

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