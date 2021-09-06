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СБУ затримала злісного "мінера", який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України затримала жителя Київської області, який неодноразово анонімно "мінував" Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБ України в м.Києві та Київській області.

Оперативники спецслужби задокументували, що наприкінці липня цього року зловмисник відправив на електронну адресу держпідприємства повідомлення про мінування та вибух атомної електростанції.

Правоохоронці з'ясували, що саме цей чоловік раніше неодноразово повідомляв про мінування ЧАЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, які розташовуються в Чорнобильській зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення. Зазначені підприємства спеціалізуються на поводженні з радіоактивними відходами.

СБУ затримала злісного мінера, який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС 01

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його проживання у м. Славутич Вишгородського району Київської області.

У результаті проведеного обшуку у помешканні фігуранта оперативники вилучили 23 жорсткі комп’ютерні диски, планшет, ноутбук, флешнакопичувачі, 2 мобільні телефони, які зловмисник ймовірно використовував у протиправних діях.

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Наразі вирішується питання щодо призначення експертиз та повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

СБУ затримала злісного мінера, який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС 02

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

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Викриття протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Вишгородського районного управління поліції ГУ НП у Київській області під процесуальним керівництвом Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області.

СБУ затримала злісного мінера, який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС 03
Фото: сайт СБУ

Топ коментарі

  • Привет
    Ему наверное нравился сам процесс...ну а надежда его подогревала..😃
  • Александр Ильенко e5cdacd6
    Подозреваю ,что он не только "минировал"...надо бы его посты посмотреть . Это не невинные забавы ,это работа врага !
  • Владимир fd08a616
    От пузанько,гівнюк хакерний...
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