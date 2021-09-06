СБУ затримала злісного "мінера", який повідомляв про вибухи на Чорнобильській АЕС. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБ України в м.Києві та Київській області.
Оперативники спецслужби задокументували, що наприкінці липня цього року зловмисник відправив на електронну адресу держпідприємства повідомлення про мінування та вибух атомної електростанції.
Правоохоронці з'ясували, що саме цей чоловік раніше неодноразово повідомляв про мінування ЧАЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, які розташовуються в Чорнобильській зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення. Зазначені підприємства спеціалізуються на поводженні з радіоактивними відходами.
Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його проживання у м. Славутич Вишгородського району Київської області.
У результаті проведеного обшуку у помешканні фігуранта оперативники вилучили 23 жорсткі комп’ютерні диски, планшет, ноутбук, флешнакопичувачі, 2 мобільні телефони, які зловмисник ймовірно використовував у протиправних діях.
Наразі вирішується питання щодо призначення експертиз та повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Викриття протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Вишгородського районного управління поліції ГУ НП у Київській області під процесуальним керівництвом Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області.