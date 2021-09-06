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П'яний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

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Трьох людей травмовано після того, як нетверезий водій легкового автомобіля "Фольксваген" врізався в патрульний поліцейський автомобіль у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області в Facebook.

За даними пресслужби, інцидент стався в понеділок, 6 вересня, близько 3:30 на вулиці Липинського у Львові.

Патрульні зафіксували, що водій "Фольксвагена" порушив правила на вулиці Куліша, після чого не відреагував на вимогу поліцейських зупинитися і почав тікати. На вулиці Липинського поліцейський екіпаж зупинився з проблисковими маячками, але водій "Фольксвагена" не зупинився, і врізався в поліцейську машину.

Пяний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих 01

"В результаті ДТП постраждали 2 співробітники поліції і пасажирка "Фольксвагена". У 29-річного водія автомобіля виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки - 1,65 проміле алкоголю", - йдеться в повідомленні.

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За даними пресслужби, за минулі вихідні патрульні склали 39 протоколів на водіїв, які керували автотранспортом у нетверезому стані.

Пяний водій врізався в поліцейський автомобіль у Львові: троє постраждалих 02

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Топ коментарі

  • Паравоз
    Пора за нетрезвость за рулем садить в тюрьму!
    Пусто не надолго, 3-5 лет будет в самый раз.
  • Yuriy Smith
    ага стелло стелло, стелло вообще упал в болото и попал в плен, а сделали героя, даже подписали могилку шо там стелло, а его там не было - да хусим, сказали пропагандюги - не переписывать же совковому пиплу такой удачный миф то.
  • Петр Александрович 9026e757
    ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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