Робітники добудовують другу чергу музею "Меморіал жертв Голодомору". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У будівлі Музею завершують будівництво комунікаційного колектора, яким ітимуть труби водопостачання, електричні та інші кабелі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів блогер Павло Авдокушин.

У межах президентської програми "Велике будівництво" будівельники монтують стропи на даху, встановлюють внутрішні перегородки, готують до монтажу ліфти.

Крім того, триває будівництво моста через Дніпровський спуск, де також буде майданчик для екскурсійних автобусів і громадського транспорту.

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"Приступили до мощення паркувального майданчика, збирають сходово-ліфтові "вежі" моста. Тривають облицювальні роботи на похилому ліфті", - зазначив блогер.

Також у будівлі Музею завершують будівництво комунікаційного колектора, яким ітимуть труби водопостачання, електричні та інші кабелі. Ствол колектора вже готовий, підлогу бетонують. Також роботи ведуться і на прилеглій території. За словами Авдокушина, зараз завершують відновлення схилів, прогулянкових доріг і оглядових майданчиків.

Будівництво Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору почалося в 2008 році. До 2009 року встигли завершити лише першу частину. Друга частина - Музей Голодомору-геноциду була відкладена до 2016 року.

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"Об'єкт, як і безліч інших по країні, перетворився на довгобуд, будувався повільно, а його вартість збільшувалася щороку", - коментує у Facebook Юрій Голик. За його словами, після включення Музею в програму президента "Велике будівництво" поставлено завдання завершити будівництво до кінця року.

Нагадаємо, в 2021 році в Україні також стартувала програма "Велика реставрація". За словами президента Володимира Зеленського, який ініціював програму, за найближчі роки відновлять основні "туристичні магніти". Для масштабної реставрації пам'яток культури будуть залучати інвесторів на правах концесії, державно-приватного партнерства тощо.

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