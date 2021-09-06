Харківські поліцейські припинили діяльність шахрайського колл-центру з обігом у три мільйони гривень на місяць. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Викрили шахрайську схему із заволодіння коштами громадян та припинили діяльність кол-центру оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно із детективами слідчого управління обласної поліції.
За даними слідства, організував діяльність центру 32-річний мешканець Запоріжжя. Його працівники – 15 осіб - віком від 28-ми до 49-ти років, представляючись виконавчої служби, державного казначейства або банківських установ, отримували персональні дані фізичних осіб про банківські карти та рахунки – реквізити та CVV-код. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією.
Також користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.
Отримані шахрайським шляхом кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту, які надалі конвертували в готівку на території України.
За результатами проведення санкціонованих обшуків оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення в Харківській області вилучили "чорнові" записи, 55 мобільних телефонів, понад 100 сім-карток операторів мобільного зв’язку та банківські картки.
Вирішується питання про затримання організатора та його спільників і повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.
За шахрайство чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.