З'їсти, змити в унітаз, сказати, що підкинули: ДБР назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей. ФОТОрепортаж

Держбюро розслідувань назвало "оригінальні" спроби хабарників позбутися грошей під час затримання.

Про це ДБР повідомляє в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Порвати та з’їсти

Подібний випадок трапився в Одесі. Під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі.

А у Хмельницькому посадовець не лише рвав долари, а й запихав їх до рота. Рвав і їв, їв і рвав. Щось вдалося проковтнути, решту – також порозкидав дорогою. Згодом працівникам ДБР довелося по шматках збирати розкидані купюри, робити експертизу, щоб встановити який шматок до якої купюри належить", - розповіли силовики.

"Злити в унітаз

У Краматорську співробітниця донецького управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз. Водночас, такий "креатив" не врятував посадовицю від відповідальності", - продовжили в ГБР.

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"Викинути з вікна автомобіля

У Харкові поліцейський–хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування", - йдеться в повідомленні.

Також ДБР повідомляє про спроби заховати хабар. На Львівщині поліцейський намагався заховати хабар в морозильній камері холодильника, що належала відділенню поліції.

Деякі хабарники говорили, що гроші їм нібито підкинули. Найчастіше вони не можуть придумати нічого кращого, ніж "відхреститися" від грошей.

"ДБР попереджає всіх спраглих грошей чиновників - вам нічого не допоможе, докази будуть зібрані і ви станете перед судом.

Єдиний спосіб уникнути відповідальності - не брати хабарі", - підсумували в ДБР.