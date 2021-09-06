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Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави. ФОТО

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МВС ініціює закупівлю електромобілів для патрульної поліції.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари - може забезпечити більшу економію для держави і для держбюджету в цілому", - зазначив він.

Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави 01

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    та че там мелочиться, пересаживайтесь сразу на теслы!!!
    Рядовому составу - Model 3, офицерскому - Tesla Model X., спецназу - Cybertruck,
    начальству - Tesla Roadster !!!!
  • макаренко юра
    А таврії в нічних п'янках не дешевше бити ?
  • Sergiy Galchenko
    ЧУШЬ !!!!
    Если сравнить цены одной машины (марка) бензиновую и электовариант, то разница в цене такова, что минимум пять лет бензин будет бесплатный для бензинового автомобиля. по сравнению с электромобилем. Ну и электричество что на шару?
    А что будет через пять лет? Надо будет менять акбатарею, а она стоит очень и очень дорого....да и доживет ли электромобиль у наших полицейских до пяти лет? Опять же вопрос обсуживания (ТО) .
    В очередной раз решили срубить деньжат.
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