Монастирський анонсував закупівлю електромобілів для МВС: Перехід поліції на електрокари - економія для держави. ФОТО

МВС ініціює закупівлю електромобілів для патрульної поліції.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари - може забезпечити більшу економію для держави і для держбюджету в цілому", - зазначив він.

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