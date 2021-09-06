За 5 років обсяги контрабанди сигарет з України до ЄС зменшилися з 13 до 4%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

KPMG оприлюднила дослідження обігу контрабандних і контрафактних сигарет на території ЄС, Швейцарії та Норвегії в 2020 році.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук екснардеп Тетяна Острикова, інформує Цензор.НЕТ

"Україна, передбачувано, перебуває серед основних постачальників даного товару, але виявляється, що за 5 років ситуація суттєво покращилася, і обсяги контрабанди щороку зменшуються", - наголошує вона.

Так, вона наводить дані, згідно з якими в 2016 році з України було переправлено 5,5 млрд контрабандних сигарет, що сягнуло 13% від усіх;

- у 2017 році надійшло 3,9 млрд штук, або 10%;

- в 2018 - 2,8 млрд штук, або 8%;

- в 2019 - 1,9 млрд штук, або 6%;

- в 2020 - 1,3 млрд штук, або 4%.

"Тепер Україна втратила лідерство в цьому рейтингу і поступилася Білорусі, з якої в 2020 році переправили 3,2 млрд штук, або 9%. Ми все ще залишаємося однією з основних країн-джерел контрабандних сигарет у ЄС, але ситуація поліпшується. Приємно, що ще є професійні митники, які незважаючи на низьку зарплату, тотальну корупцію, постійні реформування, залишаються в структурі й ведуть активну боротьбу з незаконним обігом товарів і контрабандою", - резюмувала Острікова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДФС не може зайти в кіоски з нелегальними сигаретами, бо їм зливають інформацію, - Мельник