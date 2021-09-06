Російські війська на Донбасі скинули з безпілотника два вибухові пристрої на околицю Зайцеве, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил із посиланням на Українську сторону Спільного центру з контролю і координації припинення вогню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"6 вересня, близько 04.20, Збройні сили РФ застосували БПЛА і скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобних вибухових пристрої, один із яких не спрацював. Вибухові пристрої були виготовлені за допомогою 3D-принтера, в кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що як вражаючі елементи були використані спеціально виготовлені "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.
"Тільки за останній тиждень Збройні сили РФ 5 разів застосовували БПЛА, при цьому грубо нехтуючи повідомленням у рамках координаційного механізму від УССЦКК. Наслідками застосування БПЛА стали обстріли позицій Збройних сил України з забороненого мінськими угодами озброєння", - наголошують у штабі ООС.
Уточнюється, що всі зазначені порушення зафіксовані й задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлено до СММ ОБСЄ та органи попереднього розслідування України та стануть черговими свідченнями злочинів російських найманців на українській землі.
"Укотре наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань із всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - резюмують у штабі ООС.