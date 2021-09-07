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Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ. ФОТО

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Чоловік на Кіровоградщині розкопував зброю і боєприпаси часів Другої світової війни і незаконно продавав їх криміналітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що чорною археологією займався мешканець Олександрії - топменеджер однієї із автозаправних станцій. А в позаробочий час ‒ чорний археолог на ділянках бойових дій ІІ Світової війни. Завдяки "хобі" зловмиснику вдалося зібрати чималий арсенал зброї.

Використовуючи особисті зв’язки у кримінальному світі, чоловік організував незаконний бізнес із продажу раритетної зброї та боєприпасів. Навіть робив спроби продати набуту колекцію за кордон.

У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, вилучено:

  • 6 гранат Ф-1;
  • рушницю та обріз рушниці "Мосіна";
  • пістолет "Наган";
  • 90 набоїв калібру 7,62мм;
  • 1 кг пороху.

Вилучені зброю та боєприпаси направлено на експертизу.

Наразі планується повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ 01
Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ 02

Топ коментарі

  • Сергей Томенко
    Ружьё Мосина , пистолет Наган - уши вянут .
  • MausMike
    Чорний археолог на Кіровоградщині продавав криміналітету зброю часів Другої світової війни, - СБУ - Цензор.НЕТ 8009
  • буков
    А топменеджер АЗС не в'януть? Це той що пістолет в бак вставляє? А так да, не вистачає 45 мм бомбарди.
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