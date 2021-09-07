Церква Іоанна Богослова згоріла на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Київській області згоріла церква Іоанна Богослова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"7 вересня о 6:05 до оперативно-диспетчерської служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище надійшло повідомлення про загоряння церкви Івана Богослова у с. Брилівка, Ставищенської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.
На місці рятувальники встановили, що горить церква.
Пожежу локалізовано о 6:35 та повністю ліквідовано о 8:10.
На місці виклику працювало 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.