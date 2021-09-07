Церква Іоанна Богослова згоріла на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області згоріла церква Іоанна Богослова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 вересня о 6:05 до оперативно-диспетчерської служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище надійшло повідомлення про загоряння церкви Івана Богослова у с. Брилівка, Ставищенської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що горить церква.

Пожежу локалізовано о 6:35 та повністю ліквідовано о 8:10.

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На місці виклику працювало 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.







Фото: ДСНС