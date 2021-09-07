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Церква Іоанна Богослова згоріла на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Київській області згоріла церква Іоанна Богослова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 вересня о 6:05 до оперативно-диспетчерської служби 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище надійшло повідомлення про загоряння церкви Івана Богослова у с. Брилівка, Ставищенської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що горить церква.

Пожежу локалізовано о 6:35 та повністю ліквідовано о 8:10.

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На місці виклику працювало 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

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Фото: ДСНС

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Топ коментарі

  • Igor Semiador
    Прямо лозунг з агітки більшовиків початку минулого століття.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    это же Роксолана с гарема султана Турции написала
    скучно ей там ожидать очереди - вот и пишет всякую херьню
  • юрий П cf937564
    если верить церковникам,то все деяния касающиеся церкви,богоугодные...
    а раз она сгорела,значиЦа так было угодно богу....
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