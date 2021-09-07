Перевозили метадон у гіпсових скульптурах: Контрабанду наркотиків на окупований Донбас блоковано в Запорізькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запорізькій області блокували канал постачання метадону на окуповану частину Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ. Щомісяця робили по декілька "посилок", вартість кожної з яких становила майже 4 млн грн.

Організувала протиправну схему безробітна киянка, яка долучила до справи "партнерку" з тимчасово окупованого Донецька.

За даними слідства, зловмисники приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах. А потім переправляли їх спільникам у РФ під виглядом побутових посилок. Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.

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З Росії "товар" через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там його фасували і реалізовували.

Канал існував майже рік. Щомісяця зловмисники переправляли таким чином по 2-3 партії наркотичних речовин, кожна з яких коштувала приблизно 4 млн гривень за цінами чорного ринку.

У ході спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кг.

У межах кримінального провадження організаторку каналу затримано та повідомлено їй про підозру за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб.







